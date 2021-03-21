Катунь24: +113: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

+113: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае20 марта 2021, 10:26

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 113 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 84 пациента, умерло 11 человек, от COVID-19 — 11.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45 968 человек, в т. ч. 3 153 ребенка. Выздоровели всего 41 065 (+84) человек. Умерло 2 568 (+11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 705 (+11) человек; иные причины смерти – 863 (+0) человека.

По состоянию на 20 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 322 человека.

Кроме этого, 390 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 300, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 322-390=654.

4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

475 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 113 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 27, Родинский район – 8, Бийск, Павловский район – по 7 заболевших, Славгород, Поспелихинский район – по 6 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Мамоновский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Смоленский, Табунский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Заринск, Бийский, Егорьевский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алейск, Благовещенский, Ельцовский, Залесовский, Ключевской, Курьинский, Кытмановский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16504, Алейск — 705, Алейский район — 282, Алтайский район — 172, Баевский район — 131, Белокуриха — 284, г. Бийск — 3694, Бийский район — 365, Благовещенский район — 590, Бурлинский район — 344, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 357, Егорьевский район — 239, Ельцовский район — 35, Завьяловский район — 248, Залесовский район — 280, Заринск — 1339, Заринский район — 195, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 204, Калманский район — 385, Камень-на-Оби — 401, Каменский район — 261, Ключевский район — 266, Косихинский район — 215, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 219, Крутихинский район — 204, Кулундинский район — 604, Курьинский район — 238, Кытмановский район — 156, Локтевский район — 642, Мамонтовский район — 284, Михайловский район — 550, Немецкий национальный район — 285, Новичихинский район — 272, Новоалтайск — 1322, Павловский район — 556, Панкрушихинский район — 112, Первомайский район — 853, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 567, Ребрихинский район — 451, Родинский район — 310, Романовский район — 147, Рубцовск — 3176, Рубцовский район — 473, г. Славгород — 1125, Смоленский район — 204, Советский район — 135, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 125, Суетский район — 30, Табунский район — 195, Тальменский район — 783, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 366, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 171, Усть-Калманский район — 178, Усть-Пристанский район — 200, Хабарский район — 129, Целинный район — 209, Чарышский район — 122, Шелаболихинский район — 204, Шипуновский район — 399, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 459 случаев – завозные, в т. ч. 190– из-за рубежа; 27727 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 45968 заболевших: 12108 – у больных внебольничной пневмонией, 26212 – у заболевших ОРВИ, в 7648 случаях – бессимптомное течение.Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45 968 человек, в т. ч. 3 153 ребенка. Выздоровели всего 41 065 (+84) человек. Умерло 2 568 (+11) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 705 (+11) человек; иные причины смерти – 863 (+0) человека.

По состоянию на 20 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 322 человека.

Кроме этого, 390 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 300, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 95.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 322-390=654.

4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

475 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 113 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 27, Родинский район – 8, Бийск, Павловский район – по 7 заболевших, Славгород, Поспелихинский район – по 6 заболевших, Новоалтайск, Алейский, Мамоновский районы – по 4 заболевших, Камень-на-Оби, Смоленский, Табунский, Усть-Калманский районы – по 3 заболевших, Заринск, Бийский, Егорьевский, Михайловский, Новичихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Угловский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алейск, Благовещенский, Ельцовский, Залесовский, Ключевской, Курьинский, Кытмановский, Хабарский районы — по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16504, Алейск — 705, Алейский район — 282, Алтайский район — 172, Баевский район — 131, Белокуриха — 284, г. Бийск — 3694, Бийский район — 365, Благовещенский район — 590, Бурлинский район — 344, Быстроистокский район — 100, Волчихинский район — 357, Егорьевский район — 239, Ельцовский район — 35, Завьяловский район — 248, Залесовский район — 280, Заринск — 1339, Заринский район — 195, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 204, Калманский район — 385, Камень-на-Оби — 401, Каменский район — 261, Ключевский район — 266, Косихинский район — 215, Красногорский район — 66, Краснощековский район — 219, Крутихинский район — 204, Кулундинский район — 604, Курьинский район — 238, Кытмановский район — 156, Локтевский район — 642, Мамонтовский район — 284, Михайловский район — 550, Немецкий национальный район — 285, Новичихинский район — 272, Новоалтайск — 1322, Павловский район — 556, Панкрушихинский район — 112, Первомайский район — 853, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 567, Ребрихинский район — 451, Родинский район — 310, Романовский район — 147, Рубцовск — 3176, Рубцовский район — 473, г. Славгород — 1125, Смоленский район — 204, Советский район — 135, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 125, Суетский район — 30, Табунский район — 195, Тальменский район — 783, Тогульский район — 260, Топчихинский район — 366, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 276, Тюменцевский район — 152, Угловский район — 171, Усть-Калманский район — 178, Усть-Пристанский район — 200, Хабарский район — 129, Целинный район — 209, Чарышский район — 122, Шелаболихинский район — 204, Шипуновский район — 399, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 459 случаев – завозные, в т. ч. 190– из-за рубежа; 27727 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 45968 заболевших: 12108 – у больных внебольничной пневмонией, 26212 – у заболевших ОРВИ, в 7648 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1275106 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 170,91 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4577 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4813 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 20.03.2021 года прививается 77 253 (+457) человека, в том числе: 27 107 человек получили первую прививку; 50 146 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24