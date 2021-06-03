Катунь24: 57 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 46 пациентов, умерло 7 человек, от COVID-19 – 7.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 753 человека, в т.ч. 3 499 детей. Выздоровело всего 46 662 (+ 46) человека. Умерло 3 248 (+ 7) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 314 (+ 7) человек; иные причины смерти – 934 (+0) человека.

По состоянию на 2 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 457 человек.

Кроме этого, 129 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 140, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 43.

Минздравом края развернуто 802 койки, к кислороду имеют подключение 777, с ИВЛ – 147. Резервных коек: 802-457-129=216.

3 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

105 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 57 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 27, Камень-на-Оби – 9, Павловский район – 5, Новоалтайск – 4, Заринск, Романовский район – по 3 заболевших, Алейский, Бийский районы – по 2 заболевших, Бийск, Зональный район – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18 318, Алейск — 775, Алейский район — 309, Алтайский район — 196, Баевский район — 137, Белокуриха — 301, Бийск — 4394, Бийский район — 541, Благовещенский район — 675, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 392, Егорьевский район — 305, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 280, Залесовский район — 292, Заринск — 1407, Заринский район — 215, ЗАТО Сибирский — 92, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 251, Калманский район — 475, Камень-на-Оби — 545, Каменский район — 280, Ключевский район — 307, Косихинский район — 223, Красногорский район — 72, Краснощековский район — 232, Крутихинский район — 240, Кулундинский район — 670, Курьинский район — 257, Кытмановский район — 166, Локтевский район — 716, Мамонтовский район — 306, Михайловский район — 580, Немецкий национальный район — 316, Новичихинский район — 295, Новоалтайск — 1445, Павловский район — 683, Панкрушихинский район — 120, Первомайский район — 905, Петропавловский район — 203, Поспелихинский район — 716, Ребрихинский район — 488, Родинский район — 384, Романовский район — 170, Рубцовск — 3705, Рубцовский район — 532, Славгород — 1212, Смоленский район — 260, Советский район — 155, Солонешенский район — 111, Солтонский район — 147, Суетский район — 48, Табунский район — 245, Тальменский район — 799, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 412, Третьяковский район — 196, Троицкий район — 286, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 176, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 217, Хабарский район — 155, Целинный район — 228, Чарышский район — 139, Шелаболихинский район — 218, Шипуновский район — 490, Яровое – 657.

Из общего числа заболевших 528 случаев – завозные, в т.ч. 213 – из-за рубежа; 31 836 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 51 753 заболевших: 13 485 – у больных внебольничной пневмонией, 30 296 – у заболевших ОРВИ, в 7972 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследован 1 483 641 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 130,67 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3691 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3838 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 302 877 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 02.06.2021 года прививается 253 440 человек, в том числе: 52 228 человек получили первую прививку; 201 212 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24