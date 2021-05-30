Катунь24: 58 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Умерло 9 человек, от COVID-19 – 9.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51521 человек, в т.ч. 3 485 детей. Выздоровело всего 46 457 (+ 58) человек. Умерло 3 216 (+ 9) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 286 (+ 9) человек; иные причины смерти – 930 (+0) человек.

По состоянию на 29 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 491 человек. Кроме этого, 135 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 149, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 51. Минздравом края развернуто 942 койки, к кислороду имеют подключение 917, с ИВЛ – 152. 2 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 124 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 58 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 28, Павловский район – 6, Локтевский район – 5, Рубцовск – 3, Бийск, Бийский район –по 2 заболевших, Новоалтайск, Алтайский, Зональный, Калманский, Красногорский, Кулундинский, Мамонтовский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Советский, Суетский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18209, Алейск — 775, Алейский район — 303, Алтайский район — 196, Баевский район — 137, Белокуриха — 301, Бийск — 4376, Бийский район — 530, Благовещенский район — 670, Бурлинский район — 359, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 392, Егорьевский район — 301, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 278, Залесовский район — 292, Заринск — 1403, Заринский район — 215, ЗАТО Сибирский — 92, Змеиногорский район — 560, Зональный район — 247, Калманский район — 475, Камень-на-Оби — 532, Каменский район — 280, Ключевский район — 306, Косихинский район — 223, Красногорский район — 72, Краснощековский район — 232, Крутихинский район — 240, Кулундинский район — 669, Курьинский район — 257, Кытмановский район — 166, Локтевский район — 716, Мамонтовский район — 305, Михайловский район — 579, Немецкий национальный район — 316, Новичихинский район — 295, Новоалтайск — 1436, Павловский район — 674, Панкрушихинский район — 119, Первомайский район — 905, Петропавловский район — 203, Поспелихинский район — 716, Ребрихинский район — 485, Родинский район — 384, Романовский район — 166, Рубцовск — 3689, Рубцовский район — 532, Славгород — 1211, Смоленский район — 260, Советский район — 154, Солонешенский район — 111, Солтонский район — 146, Суетский район — 47, Табунский район — 245, Тальменский район — 799, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 412, Третьяковский район — 196, Троицкий район — 285, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 176, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 217, Хабарский район — 154, Целинный район — 227, Чарышский район — 139, Шелаболихинский район — 218, Шипуновский район — 487, Яровое – 657.

Из общего числа заболевших 520 случаев – завозные, в т.ч. 213 – из-за рубежа; 31693 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 51521 заболевших: 13419 – у больных внебольничной пневмонией, 30146 – у заболевших ОРВИ, в 7956 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1473129 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 122,4 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 3289 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3421 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 302 877 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 29.05.2021 года прививается 246 988 (+ 2 092) человек, в том числе: 49 015 человек получили первую прививку; 197 973 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24