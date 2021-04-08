Катунь24: 5 жилых домов отрезало водой в алтайском селе

Жилые дома оказались отрезаны водой в селе Староалейское Третьяковского района. Из-за паводка там размыло дороги. К родственникам эвакуированы 3 человека.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 5 жилых домов отрезало водой в алтайском селе

Спасатели находятся на месте, оказывают необходимую помощь сельчанам, проживающим в изолированных водой домах. Организовано информирование сельчан об обстановке. Вопросы безопасности населения будут обсуждать сегодня, 7 апреля, на совещании местной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Катунь24