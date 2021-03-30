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Алтайский край

Катунь24: 562 семьи Алтайского края получили социальную помощь в 2021 году

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

562 семьи Алтайского края получили социальную помощь в 2021 году29 марта 2021, 14:00

В регионе продолжает работать мера социальной поддержки малоимущих граждан и семей.

Фото: pixabay.com

Социальный контракт –  соглашение между органами соцзащиты и малоимущими гражданами или семьями. Он направлен на улучшение материального положения семьи в долгосрочной перспективе, помощь в получении постоянного дохода, сопровождение семей различными программами. Эта мера социальной поддержки позволяет справиться не только с временными трудностями, но и увидеть возможности развития семьи.  Социальный контракт можно заключить по четырем направлениям: поиск работы, развитие индивидуального предпринимательства, ведение личного подсобного хозяйства и мероприятия, направленные на выход семьи из трудной жизненной ситуации.

Как сообщает пресс-служба Минсоцзащиты, в 2020 году в Алтайском крае было заключено более 3 тысяч контрактов, а свое благосостояние улучшила тысяча семей. В 2021 году поддержку получит больше семей: с начала года соцконтракт получили уже 562 семьи.

С 2021 года усилена роль межведомственного взаимодействия в части совместной работы с гражданами, ищущими работу, с государственной службой занятости, в том числе при получении профобучения. Так, гражданам, заключившим соцконтракт на поиск работы, с момента трудоустройства предусмотрена возможность выплаты материальной помощи в дополнение к заработной плате в течение 3 месяцев.

Узнать подробнее о программе можно на сайте Министерства социальной защиты Алтайского края.

Катунь24

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