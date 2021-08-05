Катунь24: 500 вагонов-хопперов для перевозки зерна нужно изготовить алтайскому промышленному предприятию

Поставка вагонов пройдет с августа по декабрь 2021 года.

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«Согласно условиям трёхстороннего контракта, ГТЛК передаст зерновозы в лизинг компании ООО «ТБИ-Ф» (входит в состав Группы компаний «ТБИ», занимается железнодорожными и контейнерными перевозками, портовым экспедированием) сроком на 15 лет. Поставка вагонов пройдет в период с августа по декабрь 2021 года», — отмечают в Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

В ведомстве также напомнили, что вагоноремонтный завод является одним из крупных предприятий отрасли в стране. Его оснащенность позволяет проводить капремонт не менее трех тысяч вагонов в год, а также выпускать не менее 3,5 тысячи новых вагонов в год. На рынок предприятие регулярно поставляет пользующуюся высоким спросом продукцию и новинки.

Катунь24