Катунь24: 57-летний курьер украл у жительницы Барнаула сотовый телефон

26-летняя потерпевшая обратилась в полицию.

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Правоохранителям она рассказала, что кто-то украл её сотовый телефон, который был в кармане детской коляски. Женщина пояснила, что после прогулки с ребёнком она зашла в подъезд и оставила коляску на лестничной площадке. Малыш стал капризничать, и девушка, забыв о телефоне, сразу зашла в квартиру. Только через 30 минут она вспомнила про гаджет. Однако в коляске его не было. Сумма ущерба составила 10 000 рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний курьер по доставке еды. Сотовый телефон у него изъяли и передали владелице. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24