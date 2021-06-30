Катунь24: 5 человек пострадали в ДТП в Алтайском крае

Три человека погибли, среди них 15-летний подросток.

Фото: Инцидент Барнаул

О произошедшем сообщили очевидцы в группе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте». Лоб в лоб столкнулись автомобили LADA Priora и Honda Fit на участке трассы между райцентром Михайловское и селом Ракиты. По предварительным данным, в ДТП виноват вводитель Honda Fit, который выехал на полосу встречного движения.

3 из 4 человек, находящихся в LADA Priora, погибли на месте. Еще одного пассажира этого автомобиля и водителя Honda Fit в тяжелом состоянии доставили в Михайловскую ЦРБ.

Катунь24