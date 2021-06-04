Катунь24: 55 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за сутки

Выздоровело 56 пациентов, умерло 7 человек, от COVID-19 – 7.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 51 867 человек, в т.ч. 3 504 ребенка. Выздоровело всего 46 748 (+ 56) человек. Умерло 3 264 (+ 7) человека, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 329 (+7) человек; иные причины смерти – 935 (0) человек.

По состоянию на 4 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 473 человека.

Кроме этого, 131 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 144, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 51.

4 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

123 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 55 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 19, Бийск – 6, Рубцовск, Камень-на-Оби – по 5 заболевших, Новоалтайск, Тальменский район – по 3 заболевших, Славгород, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Бурлинский, Ключевский, Панкрушихинский, Романовский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18 371, Алейск — 775, Алейский район — 309, Алтайский район — 196, Баевский район — 137, Белокуриха — 301, Бийск — 4403, Бийский район — 541, Благовещенский район — 679, Бурлинский район — 360, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 397, Егорьевский район — 305, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 292, г. Заринск — 1409, Заринский район — 215, ЗАТО Сибирский — 93, Змеиногорский район — 561, Зональный район — 251, Калманский район — 475, Камень-на-Оби — 553, Каменский район — 280, Ключевский район — 308, Косихинский район — 223, Красногорский район — 72, Краснощековский район — 232, Крутихинский район — 240, Кулундинский район — 670, Курьинский район — 257, Кытмановский район — 166, Локтевский район — 716, Мамонтовский район — 306, Михайловский район — 580, Немецкий национальный район — 316, Новичихинский район — 295, Новоалтайск — 1448, Павловский район — 683, Панкрушихинский район — 121, Первомайский район — 905, Петропавловский район — 203, Поспелихинский район — 716, Ребрихинский район — 488, Родинский район — 384, Романовский район — 171, Рубцовск — 3713, Рубцовский район — 532, Славгород — 1214, Смоленский район — 260, Советский район — 155, Солонешенский район — 111, Солтонский район — 147, Суетский район — 48, Табунский район — 245, Тальменский район — 802, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 413, Третьяковский район — 196, Троицкий район — 286, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 176, Усть-Калманский район — 199, Усть-Пристанский район — 217, Хабарский район — 155, Целинный район — 228, Чарышский район — 140, Шелаболихинский район — 218, Шипуновский район — 493, Яровое – 661.

Из общего числа заболевших 530 случаев – завозные, в т.ч. 213 – из-за рубежа; 31 914 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 51 867 заболевших: 13 532 – у больных внебольничной пневмонией, 30 352 – у заболевших ОРВИ, в 7983 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 490 177 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 129,95 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 3344 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 3484 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 302 877 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. По состоянию на утро 04.06.2021 года прививается 258 812 человек, в том числе: 52 059 человек получили первую прививку; 206 753 человека полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24