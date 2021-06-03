Катунь24: 5 детей с весом более 5 кг родились в Кузбассе

С начала 2021 года в Кемеровской области зарегистрировали рождение пятерых детей, чей вес превысил 5 килограммов.

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Такие данные приводит Кемеровостат. Самый тяжёлый богатырь и вовсе побил рекорд, его вес составил 5940 граммов.

По данным Алтайкрайстата, в 2020 году в Алтайском крае родилось около 20 тысяч малышей, что на 5,4 % меньше, чем в январе – декабре 2019 года. Среди родившихся детей мальчиков на 606 больше, чем девочек.

Катунь24