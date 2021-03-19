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Алтайский край

Катунь24: «Спортивные выходные» пройдут в Барнауле

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

«Спортивные выходные» пройдут в Барнауле18 марта 2021, 18:25

Проект Министерства спорта Алтайского края «Спортивные выходные» стартует в субботу, 20 марта, в парке «Юбилейный». Он будет посвящён закрытию зимнего сезона.

Фото: pixabay.com

В 12:00 начнутся соревнования по спортивному ориентированию и лыжным гонкам. Участие может принять каждый. Победителям достанутся призы.

Также в парке пройдёт открытая тренировка по самообороне. Её проведёт ЦСПВ «ВИТЯЗЬ».

Увидеть совершенное владение приемами и приобщить детей к классическому виду борьбы в выходные жители края смогут, посетив Всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти Николая Щеклеина в училище олимпийского резерва (ул. Тимуровская, 15). В представительных соревнованиях примут участие около 150 юношей Сибири, Южно-Сахалинска, Москвы, Дальнего Востока. Алтайский край представят сильнейшие борцы региона.

Катунь24

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