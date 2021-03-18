Катунь24: «Хотела прокатиться»: нетрезвая женщина угнала молоковоз в Чарышском районе

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«Хотела прокатиться»: нетрезвая женщина угнала молоковоз в Чарышском районе17 марта 2021, 12:33

Неизвестная гражданка села Березовка угнала с территории фирмы автомобиль УАЗ-33622, перевозивший молоко.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

По информации ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, угонщицей оказалась 40-летняя женщина, возвращавшаяся домой после вечеринки у друзей.

Употребившая алкоголь женщина проходила мимо молочного комбината, где и увидела молоковоз с оставленными в замке зажигания ключами. Похитительница завела автомобиль и решила проехать по селу. Однако прогулку остановила куча дров, лежавшая на пути угонщицы. К серьезным последствиям столкновение не привело.

Женщина признала, что слабо контролировала свои действия и угон совершила без злого умысла — лишь хотела прокатиться. Обвиняемой избрана мера пресечения – подписка о невыезде, а также возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Катунь24