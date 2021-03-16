Катунь24: «Сообщи, где торгуют смертью!»: в Алтайском крае началась антинаркотическая акция

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«Сообщи, где торгуют смертью!»: в Алтайском крае началась антинаркотическая акция15 марта 2021, 18:23

Региональный этап проходит с 15 по 26 марта 2021 года, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Фото: pixabay.com

Задача акции – вовлечь жителей региона в противодействие незаконному обороту наркотиков, сбору и проверке значимой информации. Часть выявленных за 2021 год преступлений была раскрыта благодаря обращениям в полицию неравнодушных граждан.

Как отметили в пресс-службе Управления, уже за январь и февраль 2021 года сотрудники внутренних дел пресекли 542 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Из них 422 — тяжких и особо тяжких и 282 преступления, связанных со сбытом наркотиков. Кроме того, из оборота за указанный период изъято 71,9 килограмма наркотических средств, в том числе 2 килограмма синтетических наркотиков, направлено 296 уголовных дел и привлечено к ответственности 309 человек.

Имеющуюся информацию о незаконном обороте наркотиков жители Алтайского края могут сообщить по телефону доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю 8 (3852) 63-03-15 (круглосуточно) либо в ближайший отдел внутренних дел по телефону 02.

Катунь24