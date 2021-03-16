Катунь24: «Дни ГТО» в Алтайском крае отметят лыжными гонками, спортивными фестивалями и марафонами

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«Дни ГТО» в Алтайском крае отметят лыжными гонками, спортивными фестивалями и марафонами15 марта 2021, 14:27

11 марта физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» отметил 90-летний юбилей. А 24 марта исполнится 7 лет со дня его возрождения президентом России Владимиром Путиным. По всей стране при поддержке Минспорта РФ проходят мероприятия, посвящённые памятным датам.

Фото: pixabay.com

«С 11 по 24 марта, в «Дни ГТО», все желающие могут не только проверить свои силы в выполнении нормативов, но и получить рекомендации специалистов по подготовке к тем упражнениям, которые вызывают наибольшие трудности», — сообщил министр спорта России Олег Матыцин.

В Барнауле, по данным Минспорта Алтайского края, к торжественным датам Городской центр тестирования организовал конкурс #ЛидерГТО. До 30 июня школьные команды – более 100 человек в каждой — будут сдавать нормативы всероссийского комплекса. Победит команда, которая лучше всех пройдёт все испытания.

В Бийске и Рубцовске с 10 по 18 марта проходят фестивали ГТО среди трудовых коллективов. Собственные праздничные программы разработаны во всех сельских районах края. Например, в Тогульском районе 20 марта состоится лыжный фестиваль, на котором можно будет не только завоевать медаль состязаний, но и выполнить нормативы ГТО.

За последние 7 лет к комплексу ГТО присоединилось 14,5 миллиона россиян. Треть из них (4,4 млн человек) успешно справились с испытаниями и получили знаки отличия. В Алтайском крае нормативы выполнили уже 29 389 человек (золото — 10 727, серебро — 12 207, бронза — 6455).

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что два года назад в России началась реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». За это время в парках и скверах по всей стране было построено 1128 площадок ГТО – комплексов разноуровневых перекладин и брусьев с лавками для пресса, сектором для прыжков в длину и другими уличными тренажёрами. Кроме того, во всех регионах России работают 2,6 тыс. центров тестирования ГТО, где любой житель имеет возможность выполнить нормативы комплекса, добавил министр спорта Олег Матыцин.

В Алтайском крае площадки ГТО уже установлены в 27 районах. Первая была открыта в октябре 2019 года в Ребрихе. За месяц спортивный объект оборудовали на местном стадионе «Старт». Следом такая же площадка появилась в Павловске.

«Мы планируем и дальше развивать комплекс ГТО, включать в него соревновательные элементы и программы поощрения. К 2024 году планируем построить более 650 таких площадок. И за счёт этих мер рассчитываем вовлечь в здоровый образ жизни не меньше 60 миллионов россиян», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Минспорт Алтайского края каждые полгода составляет рейтинг муниципалитетов по внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне». На его основе определяется очередность поступления спортивного оборудования в районы. Стоимость каждого — около 3 млн рублей.

В 2021 году площадки ГТО появятся в Завьяловском, Каменском, Петропавловском, Тальменском, Усть-Пристанском районах. А к 2024 году спортивные объекты оборудуют в каждом районе края. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено более миллиарда рублей.

Катунь24