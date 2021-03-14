Катунь24: +120: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

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+120: новые случаи заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае13 марта 2021, 12:00

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 120 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 127 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19-11.

Фото: pixabay.com

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 45165 человек, в т.ч. 3 086 детей. Выздоровели всего 40 352 (+127) человека. Умерло 2 487 (+14) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 1 637 (+11) человек; иные причины смерти – 850 (+3) человек.

По состоянию на 13 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 353 человека.

Кроме этого, 489 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 330, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 109.

Минздравом края развернуто 2 366 коек, к кислороду имеют подключение 1641, с ИВЛ – 304. Резервных коек: 2 366-1 353-489=524.

28 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

342 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 120 новый случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 28, Бийск – 11, Рубцовск – 8, Камень-на-Оби, Поспелихинский район – по 5 заболевших, Славгород – 4, Заринск, Новоалтайск, Ребрихинский, Родинский, Солтонский районы – по 3 заболевших, Алейск, Бийский, Быстроистокский, Кулундинский, Кытмановский, Мамонтовский, Немецкий национальный, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Алтайский, Баевский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Калманский, Ключевский, Красногорский, Крутихинский, Локтевский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 16281, Алейск — 688, Алейский район — 274, Алтайский район — 170, Баевский район — 131, Белокуриха — 282, Бийск — 3617, Бийский район — 347, Благовещенский район — 584, Бурлинский район — 343, Быстроистокский район — 92, Волчихинский район — 354, Егорьевский район — 236, Ельцовский район — 33, Завьяловский район — 243, Залесовский район — 279, Заринск — 1322, Заринский район — 191, ЗАТО Сибирский — 80, Змеиногорский район — 545, Зональный район — 203, Калманский район — 380, Камень-на-Оби — 369, Каменский район — 260, Ключевский район — 264, Косихинский район — 215, Красногорский район — 64, Краснощековский район — 218, Крутихинский район — 191, Кулундинский район — 594, Курьинский район — 234, Кытмановский район — 155, Локтевский район — 641, Мамонтовский район — 277, Михайловский район — 544, Немецкий национальный район — 275, Новичихинский район — 270, Новоалтайск — 1304, Павловский район — 530, Панкрушихинский район — 112, Первомайский район — 848, Петропавловский район — 171, Поспелихинский район — 541, Ребрихинский район — 438, Родинский район — 280, Романовский район — 137, Рубцовск — 3105, Рубцовский район — 466, Славгород — 1102, Смоленский район — 196, Советский район — 134, Солонешенский район — 106, Солтонский район — 121, Суетский район — 30, Табунский район — 189, Тальменский район — 778, Тогульский район — 255, Топчихинский район — 355, Третьяковский район — 175, Троицкий район — 273, Тюменцевский район — 151, Угловский район — 167, Усть-Калманский район — 171, Усть-Пристанский район — 188, Хабарский район — 126, Целинный район — 209, Чарышский район — 118, Шелаболихинский район — 201, Шипуновский район — 397, Яровое – 545.

Из общего числа заболевших 455 случаев – завозные, в т.ч. 190– из-за рубежа; 27117 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 45165 заболевших: 11867– у больных внебольничной пневмонией, 25686 – у заболевших ОРВИ, в 7612 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1249068 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 150,81 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4845 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5128 за минувшие сутки.

Общее количество поставленной вакцины в Алтайский край составило 80 642 комплекта (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2 «Гам-Ковид-Вак» для иммунизации взрослого населения, в первую очередь из групп риска заражения.

На утро 13.03.2021 года прививается 72 188 (+1 726) человек, в том числе: 31 931 человек получили первую прививку; 40 257 человек полностью привиты (получили две прививки).

Катунь24