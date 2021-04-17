Катунь24: 45 инваспортсменов поборолись за место в сборной Алтайского края по бочча

На чемпионате для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Барнауле побывала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 45 инваспортсменов поборолись за место в сборной Алтайского края по бочча

Чемпионат Алтайского края по бочча собрал 4 команды инваспортсменов: две из Бийска и две из Барнаула. Организаторами выступили Министерство спорта края, общественные организации «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Инваспорт» и «Дети-ангелы Барнаула».

Бочча – это паралимпийский вид спорта, близкий к боулингу. Главное в нём – сила и точность броска. Но это также и интеллектуальная игра. Здесь как в шахматах нужно точно рассчитать, как и куда поставить свой мяч. Победителем в игре выходит тот спортсмен, мяч которого после всех бросков оказывается ближе к первому, белому мячу.

Для игры в бочча спортсмены делятся на классы в зависимости от степени поражения опорно-двигательного аппарата. Определяют её специальные классификаторы.

В Алтайском крае этот вид спорта начал развиваться совсем недавно. Но он уже обрёл спортсменов, которые могут претендовать на призовые места чемпионата России.

По итогам чемпионата общекомандные места распределились следующим образом: на 3 строчке – «Пересвет» из Бийска, на 2 месте – бийская команда «Дети-ангелы», а первое общекомандное место забрали «Дети-ангелы Барнаула». В личном зачёте первые места в своих классах заняли Анастасия Макарьева, Екатерина Черепанова и Егор Лосев.

Катунь24