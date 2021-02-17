Катунь24: 40 тонн опасных семечек пытались провезти через алтайскую границу • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: 40 тонн опасных семечек пытались провезти через алтайскую границу

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

40 тонн опасных семечек пытались провезти через алтайскую границу16 февраля 2021, 16:11

Продовольственный подсолнечник пытались вывезти в Кыргызстан без документов.

Фото: pixabay.com

Нарушение выявили сотрудники регионального Россельхознадзора с 8 по 12 февраля 2021 года на российско-казахстанском участке государственной границы РФ.

В Кулундинском районе Алтайского края граждане Кыргызстана на грузовых автомобилях вывозили в Республику Кыргызстан 40 тонн подсолнечника продовольственного. На продукцию отсутствовали фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие ее безопасность, что является грубым нарушением порядка вывоза подкарантинной продукции с территории Российской Федерации, а также законодательства Евразийского экономического союза.

Продукция задержана до проведения фитосанитарного контроля и оформления разрешительных документов. В отношении нарушителей возбуждено административное производство.

Катунь24

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