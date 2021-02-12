Катунь24: 44 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

44 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай11 февраля 2021, 14:38

В их числе 1 ребёнок.

Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился:

у 14 жителей Горно-Алтайска,

у 7 жителей Шебалинского района,

у 6 жителей Усть-Коксинского района,

у 5 жителей Турочакского района,

у 5 жителей Чойского района,

у 3 жителей Майминского района,

у 2 жителей Кош-Агачского района,

у 1 жителя Усть-Канского района,

у 1 жителя Чемальского района.

В 39 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у четырёх человек — симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 842 случая заболевания, из них:

5 176 — в Горно-Алтайске,

2 410 — в Кош-Агачском районе,

2 238 — в Майминском районе,

1 024 — в Усть-Коксинском районе,

1 021 — в Онгудайском районе,

881 — в Усть-Канском районе,

839 — в Шебалинском районе,

771 — в Улаганском районе,

671 — в Турочакском районе,

417 — в Чемальском районе,

394 — в Чойском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 33 пациента. По данным на 11 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 272 человека.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 176 868 человек, за отчетные сутки исследовано 428 проб.

Катунь24