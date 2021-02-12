Катунь24: 44 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: 44 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

44 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай11 февраля 2021, 14:38

В их числе 1 ребёнок.

Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился:

  • у 14 жителей Горно-Алтайска,
  • у 7 жителей Шебалинского района,
  • у 6 жителей Усть-Коксинского района,
  • у 5 жителей Турочакского района,
  • у 5 жителей Чойского района,
  • у 3 жителей Майминского района,
  • у 2 жителей Кош-Агачского района,
  • у 1 жителя Усть-Канского района,
  • у 1 жителя Чемальского района.

В 39 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у четырёх человек — симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 842 случая заболевания, из них:

  • 5 176 — в Горно-Алтайске,
  • 2 410 — в Кош-Агачском районе,
  • 2 238 — в Майминском районе,
  • 1 024 — в Усть-Коксинском районе,
  • 1 021 — в Онгудайском районе,
  • 881 — в Усть-Канском районе,
  • 839 — в Шебалинском районе,
  • 771 — в Улаганском районе,
  • 671 — в Турочакском районе,
  • 417 — в Чемальском районе,
  • 394 — в Чойском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 33 пациента. По данным на 11 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 272 человека.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 176 868 человек, за отчетные сутки исследовано 428 проб.

Катунь24

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