Катунь24: 44 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

44 новых случая заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай11 февраля 2021, 14:38
В их числе 1 ребёнок.
Фото: pixabay.com
Коронавирус подтвердился:
- у 14 жителей Горно-Алтайска,
- у 7 жителей Шебалинского района,
- у 6 жителей Усть-Коксинского района,
- у 5 жителей Турочакского района,
- у 5 жителей Чойского района,
- у 3 жителей Майминского района,
- у 2 жителей Кош-Агачского района,
- у 1 жителя Усть-Канского района,
- у 1 жителя Чемальского района.
В 39 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у четырёх человек — симптомы пневмонии.
С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 842 случая заболевания, из них:
- 5 176 — в Горно-Алтайске,
- 2 410 — в Кош-Агачском районе,
- 2 238 — в Майминском районе,
- 1 024 — в Усть-Коксинском районе,
- 1 021 — в Онгудайском районе,
- 881 — в Усть-Канском районе,
- 839 — в Шебалинском районе,
- 771 — в Улаганском районе,
- 671 — в Турочакском районе,
- 417 — в Чемальском районе,
- 394 — в Чойском районе.
Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.
За прошедшие сутки выздоровели 33 пациента. По данным на 11 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 272 человека.
Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 176 868 человек, за отчетные сутки исследовано 428 проб.