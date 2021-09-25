Катунь24: 40 отличников Барнаула получили единовременные премии

Награждение талантливых школьников прошло сегодня, 24 сентября 2021 года.

Фото: barnaul.org

Единовременные денежные именные выплаты получили 40 учеников городских школ. Ребята отличились исследовательскими работами, высокими результатами в предметных олимпиадах, достигли научных, творческих и спортивных побед. Школьников также поощрили за участие во всероссийских и международных конференциях, конкурсах, соревнованиях, активная общественная деятельность.

Больше всего победителей – 6 человек – представили гимназию № 42, за ней по количеству награжденных следуют гимназия № 69 (5 учащихся) и гимназия № 40 (4 учащихся), уточняет пресс-служба городской администрации.

«Сегодня здесь собрались одни из самых талантливых и целеустремленных учащихся! Я горжусь тем, что в наших школах обучаются такие дети. Желаю вам не останавливаться на достигнутом, побеждать и, самое главное, крепкого здоровья», – поздравил получателей премии председатель комитета по образованию Барнаула Андрей Муль

Именные выплаты главы Барнаула устанавливаются для поощрения учащихся, достигших высоких, стабильных результатов в учебе и имеющих достижения в научно-практической, исследовательской деятельности, спорте, творческих мероприятиях. Размер выплаты — 13200 рублей. Такая форма поддержки талантливой и одаренной молодежи реализуется с 1992 года. За это время более двух тысяч человек, среди которых — более тысячи школьников, стали стипендиатами.

Катунь24