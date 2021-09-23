Катунь24: 4,2 миллиона тонн зерна собрали с полей аграрии Алтайского края

Уборочная кампания в регионе ещё продолжается, однако уже известны первые её результаты.

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Министр сельского хозяйства Сергей Межин отметил, что зерновые и зернобобовые культуры в регионе обмолочены на 78 % площадей. С них аграрные хозяйства собрали около 4,2 миллиона тонн зерна. Об этом он сообщил на оперативном совещании в правительстве Алтайского края 21 сентября 2021 года.

Валовый сбор, в сравнении с таким же периодом 2020 года, стал выше на миллион тонн, уточнили на официальном сайте региона. Зернофуражные культуры уже обмолочены более чем на 90 % площадей, яровая пшеница – на 81 %. Также хозяйства наращивают темпы уборки гречихи. 230 тонн этой культуры получено после обмолота 40 % посевов.

Уборка технических культур в Алтайском крае ещё продолжается. В частности, сахарная свекла выкопана на 28 % площадей, рапс убран на 72 % площадей, лен-кудряш – на 45 %. Кроме этого, хозяйства продолжают заготавливать силос и сенаж, план выполнен на 97 %.

Катунь24