Катунь24: 47 единиц техники приобретут для алтайских врачей в 2021 году

В больницах и поликлиниках региона появятся современные компьютерные томографы, маммографы и рентген-аппараты.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Перед установкой новой техники в больницах проведут ремонт: необходимо, чтобы помещение соответствовало определенным санитарно-эпидемиологическим и радиационным требованиям. На обновление кабинетов выделят около 100 млн рублей из краевого бюджета, уточнили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Хотел бы отметить, что в регионе впервые за один год будет установлено столько оборудования. Программа модернизации первичного звена позволит нам не только заменить устаревшее оборудование в больницах Алтайского края, которое выработало уже свой ресурс и морально устарело, но и установить его там, где раньше вообще не было», – отметил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

В частности, для региона закупят восемь маммографов и 2 компьютерных томографа. Их установят в Заринске и Благовещенке.

Катунь24