Катунь24: 40-летней жительнице Алтайского края выписали штраф за насилие над полицейским

Сама женщина вину признала.

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Инцидент произошел еще в ноябре 2020 года. Ночью полицейским пришло сообщение, что в одном из сел Табунского района женщина нарушает тишину. Они приехали на место и решили доставить сельчанку в дежурную часть. Женщина была пьяна, не хотела никуда ехать и стала сопротивляться. В служебном автомобиле она начала ругаться на правоохранителя нецензурной бранью, а после несколько раз ударила его по руке.

Во время следствия женщина вину признала, сообщает региональный Следком. Суд назначил ей наказание в виде штрафа 8 тысяч рублей.

Катунь24