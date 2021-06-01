Катунь24: 400 тысяч цветов высадят в Барнауле

В настоящий момент уже высажено более 85 тысяч растений. Всего в 2021 году город украсят более 150 цветников, 300 вазонов и малых архитектурных форм.

Фото: официальный сайт Барнаула

На этой неделе специалисты учреждения «Благоустройство и озеленение» приступили к высадке цветов на городских клумбах. Посадкой занимаются полсотни рабочих зеленого хозяйства, высадка цветов проводится одновременно в нескольких районах города.

Как рассказали в администрации Барнаула, город украсят более 20 видов однолетних растений: петунии и бархатцы, виолы и колеусы различных окрасок, канны, кохии, вербена, сальвия, бегония, герань и другие. В этом году впервые будут высажены новые оттенки бальзамина новогвинейского, алиссума и агератума.

Самый большой цветник расположен на площади Октября, количество высаженной рассады здесь составит более 34 тысяч цветов. Не менее масштабные клумбы расположены на пересечении Павловского тракта и улицы Малахова, на проспекте Ленина от улицы Молодежной до улицы Димитрова, Обском бульваре, на площади Мира и площади Советов.

При озеленении города особое внимание уделено многолетним растениям. В этом году будет существенно увеличено их количество в 8 раз и составит более 4 тысяч цветов таких сортов как пионы, флоксы метельчатые и шиловидные, дельфиниум, хоста, астры, ирисы, астильба и другие.

Работы по посадке цветов планируется завершить до 20 июня, после посадки специалисты зеленого хозяйства будут регулярно ухаживать за зелеными уголками и клумбами.

Катунь24