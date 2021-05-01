ГОРНЯК22 02.05.2021
Алтайский край

Катунь24: 40 машин мусора вывезли из Барнаула по результатам субботника

Горняк22
16 часов Ago

29 апреля во время общегородского субботника на полигон твёрдых бытовых отходов вывезли 40 машин мусора и 186,5 тонны придорожного смета.

Фото: официальный сайт Барнаула

В работах было задействовано 158 единиц спецтехники, сообщает администрация Барнаула.

Комплекс работ по санитарной очистке включал в себя мойку и покраску остановочных павильонов и ограждений, механизированную очистку с увлажнением проезжих частей и тротуаров, вывоз мусора и пыли на полигон ТБО. Дорожники убрали территорию на общей площади более 62 млн кв. м, очистили более 2 млн кв. м газонов.

Катунь24

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