Катунь24: 40 машин мусора вывезли из Барнаула по результатам субботника

29 апреля во время общегородского субботника на полигон твёрдых бытовых отходов вывезли 40 машин мусора и 186,5 тонны придорожного смета.

Фото: официальный сайт Барнаула

В работах было задействовано 158 единиц спецтехники, сообщает администрация Барнаула.

Комплекс работ по санитарной очистке включал в себя мойку и покраску остановочных павильонов и ограждений, механизированную очистку с увлажнением проезжих частей и тротуаров, вывоз мусора и пыли на полигон ТБО. Дорожники убрали территорию на общей площади более 62 млн кв. м, очистили более 2 млн кв. м газонов.

Катунь24