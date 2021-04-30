Катунь24: 48 тысяч человек вышли на улицы Барнаула, чтобы сделать их чище

Общегородской субботник прошел в краевой столице. Он охватил площади, скверы, аллеи, парки культуры и отдыха.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 48 тысяч человек вышли на улицы Барнаула, чтобы сделать их чище

Представители учреждений культуры, образования, управляющих организаций, администрации Барнаула собирали мусор, сгребали листву, подметали дорожки.

Добавим, полигон твердых коммунальных отходов примет собранный во время месячника санитарной очистки мусор без оплаты. За день участники собрали больше 100 тысяч мешков листвы и отходов.

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