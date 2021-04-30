ГОРНЯК22 30.04.2021
Алтайский край

Катунь24: 48 тысяч человек вышли на улицы Барнаула, чтобы сделать их чище

Горняк22
8 часов Ago

Общегородской субботник прошел в краевой столице. Он охватил площади, скверы, аллеи, парки культуры и отдыха.

Фото: Катунь 24

Представители учреждений культуры, образования, управляющих организаций, администрации Барнаула собирали мусор, сгребали листву, подметали дорожки.

Добавим, полигон твердых коммунальных отходов примет собранный во время месячника санитарной очистки мусор без оплаты. За день участники собрали больше 100 тысяч мешков листвы и отходов.

Катунь24

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