Катунь24: 40 несовершеннолетних поставили на учёт в Алтайском крае из-за действий антиобщественной направленности

В период с 15 по 21 апреля 2021 года ГУ МВД России по Алтайскому краю провело оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», направленное на предупреждение попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность, в незаконные массовые акции, противодействие проникновению в подростковую среду информации, пропагандирующей насилие в образовательных организациях.

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В проведении мероприятия приняли участие 964 сотрудника полиции и 517 представителей муниципальных органов системы профилактики.

Сотрудники полиции осуществили обход жилого сектора, провели встречи со старшими по домам на предмет получения информации о противоправной деятельности несовершеннолетних для дальнейшего ее использования в оперативно-служебной деятельности. Полицейские посетили 1564 подростков, состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних ТОВД края, в том числе 604 входящих в состав групп несовершеннолетних антиобщественной направленности. С несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) проведены профилактические беседы об административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний.

Задействованными силами осуществлены проверки 844 мест концентрации несовершеннолетних, в том числе входящих в группы антиобщественной направленности.

В образовательных организациях края с учащимися и родителями проведено 1048 лекционных мероприятий по вопросам ответственности за участие несовершеннолетних в незаконных публичных мероприятиях, доведения требований законодательства в области противодействия экстремистской и террористической деятельности.

По результатам проведения оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» на профилактический учет в подразделения ПДН ТОВД края поставлено 19 групп несовершеннолетних антиобщественной направленности общей численностью 40 участников. В органы системы профилактики направлено 16 материалов для принятия необходимых мер по устранению причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних.

Катунь24