Катунь24: 427 человек в Алтайском крае разыскивают из-за неуплаты алиментов

Из них 40 человек имеют статус безвестно отсутствующих.

Фото: УФССП России по Алтайскому краю

Статус безвестно отсутствующих получают те должники, чье местонахождение судебные приставы не могут установить в течение одного года.

По решению суда такой статус алиментщика даёт право на пособие по потере кормильца от государства. В 2020 году судами Алтайского края было удовлетворено 6 таких заявлений, сообщила пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.

Катунь24