Катунь24: 427 человек в Алтайском крае разыскивают из-за неуплаты алиментов

Катунь24: 427 человек в Алтайском крае разыскивают из-за неуплаты алиментов20.04.2021
Из них 40 человек имеют статус безвестно отсутствующих.
Фото: УФССП России по Алтайскому краю
Статус безвестно отсутствующих получают те должники, чье местонахождение судебные приставы не могут установить в течение одного года.
По решению суда такой статус алиментщика даёт право на пособие по потере кормильца от государства. В 2020 году судами Алтайского края было удовлетворено 6 таких заявлений, сообщила пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю.