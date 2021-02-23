Катунь24: +145 заболевших за сутки: где живут новые больные коронавирусом в Алтайском крае

+145 заболевших за сутки: где живут новые больные коронавирусом в Алтайском крае22 февраля 2021, 16:15
Всего на сегодняшний день 42 700 заболевших COVID-19.
Фото: pixabay.com
За минувшие сутки в крае зарегистрировано 145 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:
- Барнаул — 43,
- Бийск — 11,
- Рубцовск — 8,
- Камень-на-Оби — 4,
- Быстроистокский район — 4,
- Кулундинский район — 4,
- Заринск — 3,
- Новоалтайск — 3,
- Благовещенский район — 3,
- Крутихинский район — 3,
- Михайловский район — 3,
- Поспелихинский район — 3,
- Ребрихинский район — 3,
- Родинский район — 3,
- Солтонский район — 3,
- Алейск — 2,
- Славгород — 2,
- Бийский район — 2,
- Волчихинский район — 2,
- Калманский район — 2,
- Локтевский район — 2,
- Немецкий национальный район — 2,
- Павловский район — 2,
- Петропавловский район — 2,
- Третьяковский район — 2,
- Алейский район — 1,
- Бурлинский район — 1,
- Егорьевский район — 1,
- Завьяловский район — 1,
- Змеиногорский район — 1,
- Зональный район — 1,
- Ключевский район — 1,
- Краснощековский район — 1,
- Курьинский район — 1,
- Кытмановский район — 1,
- Мамонтовский район — 1,
- Первомайский район — 1,
- Романовский район — 1,
- Рубцовский район — 1,
- Советский район — 1,
- Табунский район — 1,
- Тальменский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Троицкий район — 1,
- Тюменцевский район — 1,
- Усть-Пристанский район — 1,
- Хабарский район — 1,
- Целинный район — 1,
- Шелаболихинский район — 1.
В общем числе заболевших коронавирусом 2 874 ребенка..
По данным на 22 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 528 человек.
Кроме этого, 565 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных — 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 93.
16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
392 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.