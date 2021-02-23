Катунь24: +145 заболевших за сутки: где живут новые больные коронавирусом в Алтайском крае

+145 заболевших за сутки: где живут новые больные коронавирусом в Алтайском крае22 февраля 2021, 16:15

Всего на сегодняшний день 42 700 заболевших COVID-19.

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 145 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 43,

Бийск — 11,

Рубцовск — 8,

Камень-на-Оби — 4,

Быстроистокский район — 4,

Кулундинский район — 4,

Заринск — 3,

Новоалтайск — 3,

Благовещенский район — 3,

Крутихинский район — 3,

Михайловский район — 3,

Поспелихинский район — 3,

Ребрихинский район — 3,

Родинский район — 3,

Солтонский район — 3,

Алейск — 2,

Славгород — 2,

Бийский район — 2,

Волчихинский район — 2,

Калманский район — 2,

Локтевский район — 2,

Немецкий национальный район — 2,

Павловский район — 2,

Петропавловский район — 2,

Третьяковский район — 2,

Алейский район — 1,

Бурлинский район — 1,

Егорьевский район — 1,

Завьяловский район — 1,

Змеиногорский район — 1,

Зональный район — 1,

Ключевский район — 1,

Краснощековский район — 1,

Курьинский район — 1,

Кытмановский район — 1,

Мамонтовский район — 1,

Первомайский район — 1,

Романовский район — 1,

Рубцовский район — 1,

Советский район — 1,

Табунский район — 1,

Тальменский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Троицкий район — 1,

Тюменцевский район — 1,

Усть-Пристанский район — 1,

Хабарский район — 1,

Целинный район — 1,

Шелаболихинский район — 1.

В общем числе заболевших коронавирусом 2 874 ребенка..

По данным на 22 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 528 человек.

Кроме этого, 565 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 93.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

392 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Катунь24