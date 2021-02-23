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Алтайский край

Катунь24: +145 заболевших за сутки: где живут новые больные коронавирусом в Алтайском крае

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

+145 заболевших за сутки: где живут новые больные коронавирусом в Алтайском крае22 февраля 2021, 16:15

Всего на сегодняшний день 42 700 заболевших COVID-19.

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 145 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией:

  • Барнаул — 43,
  • Бийск — 11,
  • Рубцовск — 8,
  • Камень-на-Оби — 4,
  • Быстроистокский район — 4,
  • Кулундинский район — 4,
  • Заринск — 3,
  • Новоалтайск — 3,
  • Благовещенский район — 3,
  • Крутихинский район — 3,
  • Михайловский район — 3,
  • Поспелихинский район — 3,
  • Ребрихинский район — 3,
  • Родинский район — 3,
  • Солтонский район — 3,
  • Алейск — 2,
  • Славгород — 2,
  • Бийский район — 2,
  • Волчихинский район — 2,
  • Калманский район — 2,
  • Локтевский район — 2,
  • Немецкий национальный район — 2,
  • Павловский район — 2,
  • Петропавловский район — 2,
  • Третьяковский район — 2,
  • Алейский район — 1,
  • Бурлинский район — 1,
  • Егорьевский район — 1,
  • Завьяловский район — 1,
  • Змеиногорский район — 1,
  • Зональный район — 1,
  • Ключевский район — 1,
  • Краснощековский район — 1,
  • Курьинский район — 1,
  • Кытмановский район — 1,
  • Мамонтовский район — 1,
  • Первомайский район — 1,
  • Романовский район — 1,
  • Рубцовский район — 1,
  • Советский район — 1,
  • Табунский район — 1,
  • Тальменский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Троицкий район — 1,
  • Тюменцевский район — 1,
  • Усть-Пристанский район — 1,
  • Хабарский район — 1,
  • Целинный район — 1,
  • Шелаболихинский район — 1.

В общем числе заболевших коронавирусом 2 874 ребенка..

По данным на 22 февраля 2021 года на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 528 человек.

Кроме этого, 565 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 361, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 93.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

392 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Катунь24

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