Катунь24: 32 человека заразились COVID-19 в Республике Алтай за сутки

32 человека заразились COVID-19 в Республике Алтай за сутки19 февраля 2021, 17:01

В Республике Алтай 18 февраля выявлено 32 новых случая коронавирусной инфекции, в том числе у четырёх детей.

Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился у 15 жителей города Горно-Алтайска, у семи жителей Усть-Канского района, у четырёх жителей Майминского района, у трёх жителей Чойского района, у одного жителя Кош-Агачского района, у одного жителя Онгудайского района, у одного жителя Усть-Коксинского района. В 29 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у трёх человек – симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 064 случая заболевания, из них 5244 – в городе Горно-Алтайске, 2415 – в Кош-Агачском районе, 2268 – в Майминском районе, 1049 – в Усть-Коксинском районе, 1027 – в Онгудайском районе, 904 – в Усть-Канском районе, 851 – в Шебалинском районе, 784 – в Улаганском районе, 686 – в Турочакском районе, 421 – в Чемальском районе, 415 – в Чойском районе.

Зарегистрировано три случая смерти пациентов с коронавирусом. В декабре прошлого года скончались 82-летняя жительница Майминского района и 72-летняя жительница Усть-Канского района, в январе ушла из жизни 89-летняя жительница Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, в первом случае смерть наступила от других форм тяжелых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции, в остальных причиной смерти стали коронавирусная инфекция, двусторонняя субтотальная пневмония, наличие других форм тяжелых сопутствующих заболеваний. Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 190 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 170 – от COVID-19, 20 – от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 48 пациентов. По данным на 19 февраля, за весь период в регионе выздоровели 15 581 человек.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 180 359 человек, за отчетные сутки исследовано 434 пробы.

Катунь24