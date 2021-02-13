Катунь24: 38 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

38 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай12 февраля 2021, 17:26
В их числе у 2 человек — симптомы пневмонии.
Фото: pixabay.com
Коронавирус подтвердился:
- у 12 жителей Горно-Алтайска,
- у 8 жителей Шебалинского района,
- у 6 жителей Майминского района,
- у 5 жителей Турочакского района,
- у 5 жителей Чойского района,
- у 1 жителя Улаганского района,
- у 1 жителя Усть-Коксинского района.
В 36 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у 2 человек — симптомы пневмонии.
С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 880 случаев заболевания, из них:
- 5 188 — в Горно-Алтайске,
- 2 410 — в Кош-Агачском районе,
- 2 244 — в Майминском районе,
- 1 025 — в Усть-Коксинском районе,
- 1 021 — в Онгудайском районе,
- 881 — в Усть-Канском районе,
- 847 — в Шебалинском районе,
- 772 — в Улаганском районе,
- 676 — в Турочакском районе,
- 417 — в Чемальском районе,
- 399 — в Чойском районе.
Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.
За прошедшие сутки выздоровели 36 пациентов. По данным на 12 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 308 человек.
Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 177 212 человек, за отчетные сутки исследовано 344 пробы.