Катунь24: 38 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

38 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай12 февраля 2021, 17:26

В их числе у 2 человек — симптомы пневмонии.

Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился:

у 12 жителей Горно-Алтайска,

у 8 жителей Шебалинского района,

у 6 жителей Майминского района,

у 5 жителей Турочакского района,

у 5 жителей Чойского района,

у 1 жителя Улаганского района,

у 1 жителя Усть-Коксинского района.

В 36 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у 2 человек — симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 880 случаев заболевания, из них:

5 188 — в Горно-Алтайске,

2 410 — в Кош-Агачском районе,

2 244 — в Майминском районе,

1 025 — в Усть-Коксинском районе,

1 021 — в Онгудайском районе,

881 — в Усть-Канском районе,

847 — в Шебалинском районе,

772 — в Улаганском районе,

676 — в Турочакском районе,

417 — в Чемальском районе,

399 — в Чойском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 36 пациентов. По данным на 12 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 308 человек.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 177 212 человек, за отчетные сутки исследовано 344 пробы.

Катунь24