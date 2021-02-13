Катунь24: 38 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: 38 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

38 новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай12 февраля 2021, 17:26

В их числе у 2 человек — симптомы пневмонии.

Фото: pixabay.com

Коронавирус подтвердился:

  • у 12 жителей Горно-Алтайска,
  • у 8  жителей Шебалинского района,
  • у 6 жителей Майминского района,
  • у 5 жителей Турочакского района,
  • у 5 жителей Чойского района,
  • у 1 жителя Улаганского района,
  • у 1 жителя Усть-Коксинского района.

В 36 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у 2 человек — симптомы пневмонии.

С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 15 880 случаев заболевания, из них:

  • 5 188 — в Горно-Алтайске,
  • 2 410 — в Кош-Агачском районе,
  • 2 244 — в Майминском районе,
  • 1 025 — в Усть-Коксинском районе,
  • 1 021 — в Онгудайском районе,
  • 881 — в Усть-Канском районе,
  • 847 — в Шебалинском районе,
  • 772 — в Улаганском районе,
  • 676 — в Турочакском районе,
  • 417 — в Чемальском районе,
  • 399 — в Чойском районе.

Ранее в регионе зарегистрировано 184 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 168 — от COVID-19, 16 — от иных причин.

За прошедшие сутки выздоровели 36 пациентов. По данным на 12 февраля 2021 года, за весь период в регионе выздоровели 15 308 человек.

Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 177 212 человек, за отчетные сутки исследовано 344 пробы.

Катунь24

Похожая запись

Алтайский край

Ключевский район: Количество пользователей портала «Госуслуги» в Алтайском крае выросло в два раза

Фев 13, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сводка оперштаба на 10 февраля

Фев 13, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Октябрьские школьники учатся выбирать!

Фев 13, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Диспетчерская служба для инвалидов по слуху

Фев 13, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Оценка доступности и удовлетворенности деятельностью в сфере финансовых услуг, осуществляемой на территории Алтайского края

Фев 13, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 13.02.2021: Цифровой диктант в области безопасности персональных данных

Фев 13, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Количество пользователей портала «Госуслуги» в Алтайском крае выросло в два раза

Фев 13, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar