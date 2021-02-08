Катунь24: 37 поразительных фактов о котах • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

37 поразительных фактов о котах07 февраля 2021, 16:16

Мир делится на любителей собак и любителей кошек. Котов можно обожать за то, что они умилительны и отлично смотрятся в Инстаграме. Но на этом не кончаются причины, почему вам стоит завести кота или кошку. Мы собрали самые интересные факты, после которых вам точно будет не хватать пушистого мурлыкающего друга.

Среди владельцев котов на 17% больше людей с ученой степенью. Кошки не чувствуют сладкого вкуса. Мозг кошки похож на человеческий. За эмоции у кошек отвечают те же самые участки, что и у людей. Кошки трутся об людей, чтобы пометить их как свою территорию. В основном, кошки имеют более низкий социальный IQ, чем собаки, но могут решать более сложные когнитивные задачи, когда им это интересно. У кошек часто бывает непереносимость лактозы, поэтому перестаньте им давать молоко В мультиках врут: котов лучше не кормить сырой рыбой. Исааку Ньютону приписывают изобретение кошачьей двери. Мурчание кошки может быть способом самоизлечения, и в то же время знаком нервозности, а также удовлетворенности. Кошки спят около 70% своей жизни. Кошки производят около 100 различных звуков. Собаки — лишь 10. Длина самого крупного кота — 1,2319 метра. Кошки могут изменить свое «мяу», чтобы манипулировать человеком. Они имитируют голос ребёнка, когда нуждаются в пище, например. У кошек более 20 мышц отвечают за движение ушей. Сейчас в мире живет свыше 500 миллионов домашних кошек. Самая «кошачья» страна — это Австралия: на 10 человек приходится 9 кошек. Самое старое видео с кошками, размещенное на YouTube, было снято в 1894 году. Кошка по имени Дасти установила рекорд по численности потомства. За свою жизнь она родила 420 котят. У взрослых кошек 30 зубов. У котят — 26 временных, которые выпадают к 6 месяцам. Авраам Линкольн держал в Белом доме четырех котов. В оригинальной итальянской версии «Золушки» добрая крестная фея была кошкой. В Шотландии есть памятная башня в честь кота по имени Таузер, который поймал за свою жизнь почти 30 тысяч мышей. В средние века кошки ассоциировались с чёрной магией, и в День Святого Иоанна люди по всей Европе сжигали их на кострах. Во многих частях Европы и Северной Америки черная кошка считается плохим знаком, а в Великобритании и Австралии обозначает удачу. Поверхность носа у кошек так же уникальна, как отпечатки пальцев у людей. Если кошка оставляет свои испражнения непокрытыми, то это признак агрессии, чтобы вы знали: она не боится вас. Обычно у кошки пять пальцев на её передних лапах и четыре на задних, если только она не многопальцевая. Многопальцевые кошки иногда называются «кошками Хемингуэя» из-за того, что автор очень сильно любил их. Кошки вылизывают себя, чтобы перестать пахнуть человеком. Кошки используют свои вибриссы, чтобы выяснить, могут ли они протиснуться или нет. Кошки потеют только через свои подушечки лап. Кошки узнают ваш голос, но предпочитают его игнорировать. Кошка не может вскарабкаться на дерево вниз головой из-за устройства когтей. Для того, чтобы спуститься с дерева, ей нужно отступать, пятясь задом. Зрение кошки одновременно лучше и хуже человеческого. Кошки отлично видят в темноте, но не различают цвета. Кошки способны преодолевать огромные расстояния, чтобы добраться до дома. В наибольшем известном помете было 19 котят, из которых 15 выжили. Египтяне так и называли кошек — мау. В мире существуют кошки, которые пережили падение с высоты 230 метров.

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Источник: adme

Катунь24