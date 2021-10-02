Катунь24: 30-летний юбилей празднует Государственная служба занятости населения Алтайского края

Торжественное мероприятие состоялось в Барнауле сегодня, 1 октября. Каких результатов удалось достичь за три десятилетия – узнаете в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for 30-летний юбилей празднует Государственная служба занятости населения Алтайского края

За 30 лет служба показала, что способна эффективно решать важнейшие государственные задачи: противостоять безработице, успешно взаимодействовать с работодателями, сохранять стабильность в обществе. За эти годы трудоустроено почти 2 миллиона человек, 130 тысяч клиентов прошли профессиональное обучение.

Центры занятости стали посредниками между жителями края, которые ищут работу и работодателями. Ежегодно к специалистам за помощью обращаются от 50 до 200 тысяч человек.

Службой занятости создана и постоянно обновляется обширная электронная база вакансий. Больше 10 тысяч предприятий и организаций ежедневно пополняют ее, заявляют о потребностях в работниках.

За 30 лет служба занятости не раз реформировалась. Внедрены новые технологии, цифровые сервисы, расширились и формы господдержки. Сегодня все 64 центра занятости населения во главе с флагманским, барнаульским центром «Работа России», переходят на клиентоцентричную модель работы, для работодателей становятся крупнейшими кадровыми операторами.

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