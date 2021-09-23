Катунь24: 31 октября жители Алтайского края напишут Географический диктант – 2021

Приём заявок проводится до 22 октября 2021 года.

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В этом году диктант будет состоять из четырёх вариантов, в каждый из которых войдёт 40 вопросов, разделённых на две части. Первая базовая часть содержит 10 вопросов, основанных на общеизвестных фактах. Для решения второй части, состоящей из 30 вопросов, нужно подключить образное мышление, системную логику и эрудицию, поясняют в Минприроды Алтайского края.

Диктант можно написать в очном и заочном формате. Площадку для очного проведения Географического диктанта в своём городе могут организовать все желающие, для этого необходимо подать заявку на сайте акции.

Проверить свои знания можно и онлайн. Акция стартует на сайте в тот же день, что и на офлайн-площадках, но продлится несколько суток, чтобы все желающие успели принять участие.

Географический диктант проходит ежегодно с 2015 года. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России, однако оценка уровня географической грамотности не является главной задачей акции. Она носит просветительский характер и нацелена на популяризацию географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию у населения страны.

Катунь24