Катунь24: 333 дерева и более тысячи кустарников высадят осенью в Барнауле

Работы по озеленению города планируют завершить к середине ноября 2021 года.

Фото: pixabay.com

Всего на городских улицах появится 219 деревьев высотой более трёх метров и 114 деревьев высотой 1,5 метра, а также 1082 кустарника. МБУ «Благоустройство и озеленение» приступило к работам 14 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба городской мэрии.

На данный момент уже высаживают сирень на улице Чудненко в районе дома № 9, на улице 280-летия Барнаула. С понедельника приступят к её посадке вдоль трамвайных путей на проспекте Ленина от площади Октября до улицы Пионеров и на улице Анатолия в границах проспектов Социалистического и Красноармейского.

На следующей неделе сирень посадят на ул. Энтузиастов, 17, ул. Панфиловцев, 31. В зеленой зоне на пересечении улиц Взлетной и Сергея Ускова также высадят саженцы пузыреплодника.

На Обском бульваре и улице Взлетной появятся новые яблони и рябины. Также в городе высадят березы, липы, тополя, ивы, ель, вяз, ясень и клен. Молодые деревья появятся на проспекте Ленина и Строителей, на Павловском и Змеиногорском трактах, на улицах Георгиева, Молодежная, Антона Петрова, 8 Марта, Попова, Пролетарской, Солнечная Поляна, Гоголя и вдоль реки Барнаулки по улице Челюскинцев.

Катунь24