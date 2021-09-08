Катунь24: 39 пожарных ночью тушили пункт приёма пластика и стеклотары в Барнауле

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 3:00.

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Сегодня, 7 августа 2021 года, в пункте приёма пластика и стеклотары на улице Германа Титова произошёл пожар. Когда на место происшествия приехали пожарные, огнём уже было охвачено 80 квадратных метров. Была угроза дальнейшего распространения огня по всему зданию.

Пожар тушили 39 человек личного состава и 9 единиц техники. Спасатели быстро ликвидировали открытое горение и не допустили дальнейшего распространения огня. В результате пострадали стены и кровля здания.

Точную причину возгорания предстоит установить после проведения необходимых проверочных мероприятий и экспертиз.

Катунь24