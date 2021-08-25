Катунь24: 30 пожаров потушили в Алтайском крае за сутки

14 из них — техногенного характера, рассказали в МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Большую часть техногенных пожаров составляют возгорания на приусадебных участках. Так, в Шелаболихинском, Усть-Калманском, Павловском, Зональном, Красногорском районах, а также в Центральном районе Барнаула горели бани. В Чарышском, Крутихинском и Мамонтовском районах пожарные выезжали на тушение возгораний в надворных постройках.

Наиболее вероятными причинами происшествий в большинстве случаев стало нарушение правил монтажа электрооборудования и эксплуатации печного отопления.

В связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью в крае сохраняется риск возникновения ландшафтных пожаров.

Катунь24