Катунь24: 30 пожаров потушили в Алтайском крае за сутки
14 из них — техногенного характера, рассказали в МЧС.
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Большую часть техногенных пожаров составляют возгорания на приусадебных участках. Так, в Шелаболихинском, Усть-Калманском, Павловском, Зональном, Красногорском районах, а также в Центральном районе Барнаула горели бани. В Чарышском, Крутихинском и Мамонтовском районах пожарные выезжали на тушение возгораний в надворных постройках.
Наиболее вероятными причинами происшествий в большинстве случаев стало нарушение правил монтажа электрооборудования и эксплуатации печного отопления.
В связи с прогнозируемой высокой пожарной опасностью в крае сохраняется риск возникновения ландшафтных пожаров.