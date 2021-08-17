Катунь24: 389 домов в Барнауле готовы к отопительному сезону

Это 66,8 % от общего количества. Готовность городских служб к новому отопительному сезону обсудили сегодня, 16 августа 2021 года, на еженедельном совещании у Вячеслава Франка.

Фото: Михаил Полубедов

«Учреждениями социальной сферы сдача объектов ведется согласно графику. Акты готовности получили 36 из 37 учреждений дошкольного образования, 20 из 23 школ, все (2) учреждения дополнительного образования, 21 из 40 объектов здравоохранения», – уточнил глава администрации Центрального района Максим Сабына.

Теплоснабжение жилых домов и объектов социального, культурного и бытового назначения Центрального района помимо ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 обеспечивают 22 муниципальные котельные и семь ведомственных, все они уже получили акты готовности к отопительному сезону.

Глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин уточнил, по жилому фонду получено 520 актов готовности к отопительному периоду – это 73 % от необходимого количества. Двадцать управляющих организаций Индустриального района полностью подготовили обслуживаемые дома к отопительному сезону. Акты готовности к отопительному периоду получили почти все социальные учреждения на территории района: 41 из 42 школ и учреждений допобразования, 46 из 47 детских садов, 29 из 33 учреждений здравоохранения.

«В районе расположено восемь котельных, обслуживаемых «Барнаульской теплосетевой компанией», и одна ведомственная. Сейчас ведутся работы по ревизии и текущему ремонту на котельной на улице Строительной, 16а, где будет выполнена замена двух сетевых насосов топливоподачи. В котельной на улице Новосибирской, 44а в поселке Пригородном ведётся работа по замене теплообменной аппаратуры», – уточнили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, главы районов рассказали о ходе ремонта объектов инженерной инфраструктуры, текущего и капитального ремонта инженерного оборудования и строительных частей домов. Вячеслав Франк поручил главам районных администраций держать на особом контроле подготовку к зиме котельных и социальных объектов.

Катунь24