Катунь24: 32 дорожных участка отремонтируют в частном секторе в Барнауле

Общая площадь обновленного покрытия составит 46,5 тысячи квадратных метров. На эти средства выделено 45,5 миллиона рублей.

Фото: barnaul.org

На прошлой неделе специалисты завершили ремонт участка дороги по улице Ким в границах улиц Воровского и Октябрят, 39. Дорожники провели фрезерование старого поврежденного покрытия, уложен слой горячего асфальтобетона, обочины отсыпаны щебнем.

Сейчас ремонтируют проезд Гужтранспортный на участке от улицы Кулагина до дома № 135б: завершают ремонт колодцев, в ближайшие дни приступят к асфальтированию.

Сегодня, 2 августа 2021 года, дорожная техника зашла на новый участок дороги в частном секторе микрорайона ВРЗ, уточнили в пресс-службе городской администрации. Здесь начали устраивать песчано-щебеночное основание на отрезке проезда от улицы Воровского в районе дома № 25 до улицы Красносельской, 34.

Ремонт дорог частного сектора в краевой столице выполняется по муниципальной программе «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы». Подрядчиком выступает МБУ «Автодорстрой». В график производства ремонтных работ на лето-осень 2021 года вошли дороги частного сектора во всех районах города, в том числе в пригородных поселках Спутник, Борзовая Заимка, Пригородный, частные секторы микрорайонов ВРЗ, Осипенко, Урожайный и другие.

Катунь24