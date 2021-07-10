Катунь24: 370 тысяч рублей похитила главбух учебного заведения в Алтайском крае

Деньги на свой счет женщина перечисляла через систему электронного документооборота, установленную на рабочем компьютере.

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«Начисление зарплаты» 38-летняя женщина вела с января 2018 по ноябрь 2020 года. Она работает главным бухгалтером одного из учебных заведений Благовещенского района Алтайского края. Пользуясь системой документооборота, она создала для себя фиктивные документы, указав в них ложные сведения.

Сотрудница в полном объеме признала свою вину и добровольно возместила ущерб в полном объеме. За преступление обвиняемой грозит наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет, уточняет пресс-служба регионального МВД.

Катунь24