Катунь24: 3 человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Смертельная авария произошла сегодня, 4 июня, около 3:15 на 230 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

Фото: pixabay.com

Как рассказали в ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-211440, 1983 года рождения, ехал в Барнаул со стороны Новосибирска. Выехав на встречную полосу, мужчина допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Renault RTP, за рулём которого сидел мужчина, 1974 года рождения.

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры, мужчины 1988 и 1991 годов рождения, скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Катунь24