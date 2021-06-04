ГОРНЯК22 04.06.2021
Алтайский край

Катунь24: 3 человека погибли в ДТП в Алтайском крае

Горняк22
4 часа Ago

Смертельная авария произошла сегодня, 4 июня, около 3:15 на 230 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт».

Фото: pixabay.com

Как рассказали в ГИБДД, водитель автомобиля ВАЗ-211440, 1983 года рождения, ехал в Барнаул со стороны Новосибирска. Выехав на встречную полосу, мужчина допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Renault RTP, за рулём которого сидел мужчина, 1974 года рождения.

В результате столкновения водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры, мужчины 1988 и 1991 годов рождения, скончались на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Катунь24

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