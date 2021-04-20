Катунь24: 3,3 млрд, 132 объекта: как в Алтайском крае реализовали нацпроекты в 2020 году

Наибольшая часть средств была направлена на проекты «Демография», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда».

Фото: www.barnaulheritage.ru

О национальных проектах в 2020 году в Алтайском крае рассказал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации Барнаула Павел Есипенко на еженедельном совещании городских служб.

По словам Павла Есипенко, в прошлом году в краевой столице на реализацию национальных проектов направлено более 3,3 млрд рублей, из них свыше 1,3 млрд рублей – это средства краевого и городского бюджетов, около 2 млрд рублей – из федерального бюджета. Также в Барнауле суммарно введено, построено, отремонтировано и реконструировано 132 объекта. Это на 7,3 % больше, чем в 2019 году (123 объекта), сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2021 году на реализацию нацпроектов в Барнауле планируется направить около 2,5 млрд рублей, в том числе 785,3 млн рублей – средства федерального бюджета, 1,1 млрд рублей – средства краевого бюджета, 574,5 млн рублей – городского бюджета. Планируется строительство, ремонт и реконструкция более 90 объектов города.

Помимо национальных проектов в 2021 году на территории Барнаула запланированы мероприятия по пяти объектам, включенным в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы общим объемом финансирования 279,5 млн рублей. Это подготовка проектно-сметной документации на участки дорог на ул. Христенко, ул. 280-летия Барнаула, по малому Павловскому тракту, строительство дороги по проезду С.Власихинскому, а также продолжение строительства школы в микрорайоне Спутник.



Катунь24