Катунь24: 3D и насекомые: в рационе жителей России появятся новые виды хлеба и мяса

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3D и насекомые: в рационе жителей России появятся новые виды хлеба и мяса22 марта 2021, 21:41

Новые «рецепты» станут доступны россиянам в ближайшие 10 лет.

Фото: pixabay.com

О разработках новых производств мясных и хлебобулочных изделий рассказал «РИА Новости» управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин. Он отметил, что в ближайшее время возможно появление альтернативных видов мяса и хлеба, например, из белка насекомых. Ученый напомнил, что в современном мире ткие продукты употребляют в основном в Мексике, Индии, Тайланде и Китае. При этом белок насекомых известен своими иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами.

«В России насекомых пока используют преимущественно в качестве корма для животных и рыб на крупных производствах. Тем не менее, некоторые компании уже планируют запускать в стране производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки», — рассказал собеседник агентства.

Другой тренд, который отметил ученый: еда из 3D-принтеров. Согласно дорожной карте НТИ, к 2028 году россияне смогут самостоятельно производить себе еду на таком устройстве, уже ведутся разработки таких технологий. В промышленных масштабах о планах выпускать напечатанные на 3D-принтере продукты уже заявляла компания KFS, она намерена производить таким образом куриные наггетсы.

Катунь24