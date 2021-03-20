Катунь24: 32 – за, 8 – против: депутаты городской Думы утвердили отчет мэра Барнаула Вячеслава Франка за 2020 год

‹‹ НАЗАД

ВПЕРЁД ››

32 – за, 8 – против: депутаты городской Думы утвердили отчет мэра Барнаула Вячеслава Франка за 2020 год19 марта 2021, 13:57

Принятие отчета подтвердили 32 депутата. 8 человек проголосовали против.

Фото: duma-barnaul.ru

Ежегодный отчет прошел 19 марта 2021 года. В нем глава Барнаула отметил экономическое состояние города после периода коронавирусных ограничений. Также Вячеслав Франк подчеркнул необходимость укрепления и развития пригородных территорий.

«Здесь проживают 45 тысяч барнаульцев. Наша совместная задача — создание отдельной программы по повышению качества жизни населения пригорода. Это не удалось сделать в прошлом году. Прошу депутатов поддержать нас в этом вопросе», – обратился к слушателям Вячеслав Франк.

Глава Барнаула также отметил, что актуальным вопросом остается водоснабжение сельских территорий. В 2020 году на средства городского бюджета введена новая система доочистки питьевой воды в части поселка Бельмесево, проектируются объекты для поселка Казенная Заимка и микрорайона Спутник. Эти меры позволят принять участие в федеральном проекте «Чистая вода».

В отчете Вячеслав Франк оценил и транспортную обстановку в городе и подвел итоги строительной отрасли. Так, за 2020 год в Барнауле в эксплуатацию было сдано 547 тысяч кв. м жилой площади – строилась 1 квартира в час. Краевая столица вошла в тройку лидеров по обеспеченности жителей квартирами в СФО.

Кроме этого, глава города рассказал, что в ходе реализации молодежной политики в Барнауле продолжено исполнение государственной программы по улучшению жилищных условий молодых семей. Единовременные социальные выплаты получили 27 молодых семей, улучшили условия проживания 120 семей. Также Вячеслав Франк отметил работу волонтеров за 2020 год: 107 барнаульцев получили президентские медали.

При этом, как сообщает официальный сайт Барнаула, может столкнуться с дефицитом земельных участков. Потому городскому правительству предстоит скорректировать Генеральный план и сделать его более гибким, вместе с инвесторами отработать перспективные площадки и дополнительно определить механизм развития застроенных территорий.

В конце доклада руководитель Барнаула поблагодарил депутатов за продуктивную работу и озвучил пожелание продолжать конструктивный диалог.

«Мы вместе прошли трудный 2020 год. Он заставил пересмотреть подходы к решению многих задач, а последствия наложили отпечаток на все сферы нашей жизни. Совместными усилиями мы сделали главное – удержали и стабилизировали ситуацию в городе. 2021 год положит начало масштабной реализации новых целей развития страны до 2030 года, поставленных главой государства», — отметил Вячеслав Франк.

Катунь24