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Алтайский край

Катунь24: «Скажи спасибо родной школе!»: Минпросвещения вывело на всероссийский уровень акцию, стартовавшую на «Катунь 24»

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

«Скажи спасибо родной школе!»: Минпросвещения вывело на всероссийский уровень акцию, стартовавшую на «Катунь 24»20 февраля 2021, 17:21

В рамках акции участники говорят слова благодарности школе, в которой учились, а также оказывают благотворительную помощь.

Одним из первых участие в ней принял министр образования и науки Алтайского края, позже ее поддержали меценаты-руководители местных предприятий.

Акцию поддержало Министерство просвещения России.

«Мы получили много позитивных откликов от наших подписчиков, так что решили объявить о старте этой акции на всероссийском уровне!» — сказано в сообщении Минпросвещения в соцсетях.

Чтобы стать участником, нужно выложить свои видеоролики в соцсети с хештегом #СкажиСпасибоШколе.

«Давайте вместе вспомним наших учителей и сделаем доброе дело для школы, в которой провели самые чудесные годы», — призвали в Министерстве.

Катунь24

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