Катунь24: «Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков 07 февраля 2021, 12:01

Рыбаки Алтайского края продолжают рыбачить зимой.

Фото: Алтайское рыболовное сообщество

В группе «Алтайское рыболовное сообщество» во «ВКонтакте» рыбаки делятся уловом.

Снимков и историй очень много. Редакция katun24.ru приготовила подборку фотографий улова.

История алтайского рыбака

Вчера день поработал, а сегодня снова решил не упускать шикарный денёк перед сломом погоды!

Приехал на Оазис, смотрю на чебака уже стоят палатки, а я пошел туда, где не клюёт. До 12:30 «курил», за исключением одного подлеца, и три холостых поклёвки. Потом пересел на другую луночку, которая всё же мне подарила три матросика, и зачётного подлеца. На удивление, сегодня не было ни одного схода, но зато холостых поклёвок почти в три раза больше реализованных.

Матросы — 400, 450 и 500г., по мне так все бонусные. Подлец — 600г., тоже считаю зачётным. А двух подлецов поймал за нос, выше верхней губы. Общий вес: 2,800.

Забыл ещё сказать, что сидел до победного, т. к. видел переодично рыбу довольно крупную, но она меня только дразнила и не клевала, но уже прям под занавес, в 18 часов, я добыл крайнего матроса, который меня очень порадовал своим упорством и не хотел запросто вылазить на лёд. И следом ещё была поклёвка, но холостая.

Следующая рыбалка у меня теперь неизвестно когда.

Катунь24