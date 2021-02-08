Катунь24: «Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: «Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков 07 февраля 2021, 12:01

Рыбаки Алтайского края продолжают рыбачить зимой.

Фото: Алтайское рыболовное сообщество

В группе «Алтайское рыболовное сообщество» во «ВКонтакте» рыбаки делятся уловом. 

Снимков и историй очень много. Редакция katun24.ru приготовила подборку фотографий улова.

История алтайского рыбака

Вчера день поработал, а сегодня снова решил не упускать шикарный денёк перед сломом погоды!

Приехал на Оазис, смотрю на чебака уже стоят палатки, а я пошел туда, где не клюёт. До 12:30 «курил», за исключением одного подлеца, и три холостых поклёвки. Потом пересел на другую луночку, которая всё же мне подарила три матросика, и зачётного подлеца. На удивление, сегодня не было ни одного схода, но зато холостых поклёвок почти в три раза больше реализованных.

Матросы — 400, 450 и 500г., по мне так все бонусные. Подлец — 600г., тоже считаю зачётным. А двух подлецов поймал за нос, выше верхней губы. Общий вес: 2,800.

Забыл ещё сказать, что сидел до победного, т. к. видел переодично рыбу довольно крупную, но она меня только дразнила и не клевала, но уже прям под занавес, в 18 часов, я добыл крайнего матроса, который меня очень порадовал своим упорством и не хотел запросто вылазить на лёд. И следом ещё была поклёвка, но холостая.

Следующая рыбалка у меня теперь неизвестно когда.

«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков1«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков2«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков3«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков4«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков5«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков6«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков7«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков8«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков9«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков10«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков11«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков12«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков13«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков14«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков15«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков16«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков17«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков18«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков19«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков20«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков21«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков22«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков23«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков24«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков25«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков26«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков27«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков28«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков29«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков30«Погода – сказка, но рыба неактивная»: подборка улова алтайских рыбаков31

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