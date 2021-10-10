Катунь24: 294 новых случая заражения COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 45 пациентов, умерло 25 человек, от COVID-19 – 18.

Фото: Катунь 24

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 80 134 человека, в т. ч. 5919 ребенка. Выздоровели 59 921 человек (+ 45). Итого всего умерли 5 668 человека (+ 25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 282 человек (+ 7); коронавирусная инфекция – 4 386 человек (+ 18).

По состоянию на 9 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3197 человек. Кроме этого, 457 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 615, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245. Минздравом края развернуто 4163 коек, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 336. Резервных коек: 4163-3197-451=515. 17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 242 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 294 новых случая заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 94, Бийск – 33, Рубцовск – 26, Алейск – 13, Славгород – 10, Яровое – 8, Заринск – 7, Рубцовский район – 6, Бийский, Благовещенский Калманский, Ключевской, Кулундинский, Курьинский, Топчихинский, Тюменцевский, Угловский районы – по 5, Алейский, Первомайский районы – по 4, Камень-на-Оби, Бурлинский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Новичихинский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по 3, Новоалтайск, Заринский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Тальменский, Усть-Пристанский, Шипуновский район – по 2, Волчихинский, Егорьевский, Каменский, Павловский, Табунский, Тогульский район – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27748, Алейск — 1456, Алейский район — 653, Алтайский район — 392, Баевский район — 216, Белокуриха — 435, Бийск — 7045, Бийский район — 970, Благовещенский район — 921, Бурлинский район — 472, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 607, Егорьевский район — 504, Ельцовский район — 129, Завьяловский район — 399, Залесовский район — 399, г. Заринск — 2266, Заринский район — 306, ЗАТО Сибирский — 175, Змеиногорский район — 939, Зональный район — 448, Калманский район — 804, Камень-на-Оби — 1168, Каменский район — 371, Ключевский район — 475, Косихинский район — 393, Красногорский район — 158, Краснощековский район — 338, Крутихинский район — 404, Кулундинский район — 890, Курьинский район — 431, Кытмановский район — 266, Локтевский район — 1106, Мамонтовский район — 466, Михайловский район — 817, Немецкий национальный район — 450, Новичихинский район — 429, Новоалтайск — 2123, Павловский район — 952, Панкрушихинский район — 172, Первомайский район — 1319, Петропавловский район — 272, Поспелихинский район — 905, Ребрихинский район — 734, Родинский район — 467, Романовский район — 254, Рубцовск — 5523, Рубцовский район — 746, Славгород — 1784, Смоленский район — 317, Советский район — 233, Солонешенский район — 183, Солтонский район — 259, Суетский район — 85, Табунский район — 419, Тальменский район — 1126, Тогульский район — 345, Топчихинский район — 760, Третьяковский район — 455, Троицкий район — 449, Тюменцевский район — 377, Угловский район — 388, Усть-Калманский район — 534, Усть-Пристанский район — 398, Хабарский район — 264, Целинный район — 363, Чарышский район — 279, Шелаболихинский район — 459, Шипуновский район — 831, Яровое – 781.

Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 50285 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 80134 заболевших: 17726 – у больных внебольничной пневмонией, 53606 – у заболевших ОРВИ, в 8802 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2182174 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 277,77 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7983 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 8212 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 09.10.2021 в Алтайском крае против КОВИД-19 прививается 706255 человек, в том числе: 38 866 человек получили первую прививку; 660 702 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 6 687 человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24