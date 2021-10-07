Катунь24: 275 новых случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 24 пациента, умерло 29 человек, от COVID-19 – 26.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79 277 человек, в т. ч. 5842 ребенка. Выздоровели 59 769 человек (+24). Всего умерли 5587 человек (+29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1262 человека (+3); коронавирусная инфекция – 4325 человек (+26).

По состоянию на 6 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3131 человек.

Кроме этого, 471 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 583, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 242.

Минздравом края развернуто 4102 койки, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 331. Резервных коек: 4102-3131-471=500.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

270 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 275 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 84, Рубцовск – 28, Бийск – 27, Славгород – 13, Алейск – 12, Камень-на-Оби – 11, Заринск, Калманский район – по 8 заболевших, Красногорский, Тюменцевский районы – по 6, Новоалтайск, Алтайский, Бийский районы – по 5 заболевших, Егорьевский, Зональный районы – по 4, Крутихинский, Шипуновский районы – по 3, Благовещенский, Бурлинский, Ключевский, Краснощековский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Петропавловский, Смоленский, Солонешенский, Топчихинский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 2, Баевский, Волчихинский, Завьяловский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский, Солтонский, Суетский, Табунский, Усть-Пристанский, Целинный районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27 479, Алейск — 1426, Алейский район — 642, Алтайский район — 391, Баевский район — 216, Белокуриха — 435, Бийск — 6961, Бийский район — 956, Благовещенский район — 909, Бурлинский район — 465, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 600, Егорьевский район — 496, Ельцовский район — 129, Завьяловский район — 399, Залесовский район — 399, Заринск — 2246, Заринский район — 304, ЗАТО Сибирский — 173, Змеиногорский район — 932, Зональный район — 435, Калманский район — 785, Камень-на-Оби — 1158, Каменский район — 370, Ключевский район — 470, Косихинский район — 393, Красногорский район — 152, Краснощековский район — 332, Крутихинский район — 401, Кулундинский район — 876, Курьинский район — 421, Кытмановский район — 266, Локтевский район — 1103, Мамонтовский район — 465, Михайловский район — 806, Немецкий национальный район — 443, Новичихинский район — 422, г. Новоалтайск — 2117, Павловский район — 940, Панкрушихинский район — 172, Первомайский район — 1310, Петропавловский район — 272, Поспелихинский район — 900, Ребрихинский район — 733, Родинский район — 465, Романовский район — 253, Рубцовск — 5448, Рубцовский район — 731, Славгород — 1764, Смоленский район — 316, Советский район — 233, Солонешенский район — 183, Солтонский район — 257, Суетский район — 84, Табунский район — 416, Тальменский район — 1122, Тогульский район — 344, Топчихинский район — 744, Третьяковский район — 453, Троицкий район — 443, Тюменцевский район — 367, Угловский район — 380, Усть-Калманский район — 523, Усть-Пристанский район — 387, Хабарский район — 261, Целинный район — 360, Чарышский район — 279, Шелаболихинский район — 455, Шипуновский район — 820, Яровое – 757.

Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 49 702 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 79 277 заболевших: 17 611 – у больных внебольничной пневмонией, 52 894 – у заболевших ОРВИ, в 8772 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2 158 690 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 275,69 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 7662 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7982 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 06.10.2021 прививаются 697 544 человека, в том числе: 38 091 человек получили первую прививку; 653 867 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник-Лайт»); 5586 человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24