Катунь24: 270 новых случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 47 пациентов, умерло 28 человек, от COVID-19 – 16.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79 002 человека, в т. ч. 5783 ребенка. Выздоровели 59 745 человек (+27). Всего умерли 5558 человек (+25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти — 1 259 человек (+6); коронавирусная инфекция — 4299 человек (+19).

По состоянию на 4 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3131 человек.

Кроме этого, 445 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 568, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 233.

Минздравом края развернуто 4038 коек, к кислороду имеют подключение 3179, с ИВЛ — 328. Резервных коек: 4038-3131-445=462.

17 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

285 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 270 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 81, Рубцовск — 20, Заринск — 15, Бийск — 12, Бийский район – 10, Топчихинский — 8, Алейский, Волчихинский, Локтевский, Усть-Калманский районы — 7, Залесовский, Третьяковский, Шипуновский — 6, Белокуриха, Курьинский, Первомайский, Ребрихинский, Тонульский районы — 5, Калманский, Краснощековский, Новичихинский, Поспелихинский — 4, Славгород, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кулундинский, Кытмановский — 3, Алтайский, Зональный, Красногорский, Петропавловский, Советский, Шелаболихинский — 2, Благовещенский, Егорьевский, Павловский, Панкрушихинский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский районы — 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27 395, Алейск — 1414, Алейский район — 637, Алтайский район — 391, Баевский район — 215, Белокуриха — 435, Бийск — 6934, Бийский район — 951, Благовещенский район — 907, Бурлинский район — 463, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 599, Егорьевский район — 492, Ельцовский район — 129, Завьяловский район — 398, Залесовский район — 399, Заринск — 2238, Заринский район — 304, ЗАТО Сибирский — 173, Змеиногорский район — 932, Зональный район — 431, Калманский район — 777, Камень-на-Оби — 1147, Каменский район — 370, Ключевский район — 468, Косихинский район — 393, Красногорский район — 146, Краснощековский район — 330, Крутихинский район — 398, Кулундинский район — 874, Курьинский район — 419, Кытмановский район — 265, Локтевский район — 1103, Мамонтовский район — 464, Михайловский район — 806, Немецкий национальный район — 441, Новичихинский район — 422, Новоалтайск — 2112, Павловский район — 940, Панкрушихинский район — 172, Первомайский район — 1309, Петропавловский район — 270, Поспелихинский район — 900, Ребрихинский район — 732, Родинский район — 464, Романовский район — 253, Рубцовск — 5420, Рубцовский район — 731, Славгород — 1751, Смоленский район — 314, Советский район — 233, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 256, Суетский район — 83, Табунский район — 415, Тальменский район — 1122, Тогульский район — 344, Топчихинский район — 742, Третьяковский район — 453, Троицкий район — 441, Тюменцевский район — 361, Угловский район — 380, Усть-Калманский район — 521, Усть-Пристанский район — 386, Хабарский район — 259, Целинный район — 359, Чарышский район — 279, Шелаболихинский район — 453, Шипуновский район — 817, Яровое — 757.

Из общего числа заболевших 904 случая — завозные, в т. ч. 248 — из-за рубежа; 49 512 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 79 002 заболевших: 17 566 — у больных внебольничной пневмонией, 52 763 — у заболевших ОРВИ, в 8763 случаях — бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2 151 028 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 270,26 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 4406 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 4570 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 04.10.2021 прививается 694 427 человек, в том числе: 37 977 человек получили первую прививку; 651 236 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник-Лайт»); 5214 человек прошли повторную вакцинацию.

Катунь24