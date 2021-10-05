Катунь24: 267 новых случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в Алтайском крае

Выздоровело 27 пациентов, умерло 25 человек, от COVID-19 – 19.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 78 732 человека, в т. ч. 5783 ребенка. Выздоровели 59 698 человек (+27). Всего умерли 5530 человек (+25), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1247 человек (+6); коронавирусная инфекция – 4283 человека (+19).

По состоянию на 4 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3168 человек. Кроме этого, 454 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 555, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 236. Минздравом края развернуто 4038 коек, к кислороду имеют подключение 3179, с ИВЛ – 328. 14 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 284 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 267 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 73, Бийск – 17, Заринск, Рубцовск – по 16 заболевших, Славгород – 9, Алейск – 8, Яровое, Усть-Калманский район – по 7, Волчихинский, Калманский районы – по 6, Камень-на-Оби, Бийский, Егорьевский, Локтевский, Топчихинский районы — по 5, Белокуриха, Ключевский, Краснощековский, Павловский, Третьяковский, Чарышский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 4, Алтайский, Немецкий национальный, Первомайский, Тогульский районы — по 3, Новоалтайск, Благовещенский, Залесовский, Зональный, Кулундинский, Курьинский, Поспелихинский, Родинский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский, Целинный районы – по 2, Бурлинский, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Солтонский районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27 314, Алейск — 1414, Алейский район — 630, Алтайский район — 389, Баевский район — 215, Белокуриха — 430, Бийск — 6922, Бийский район — 941, Благовещенский район — 906, Бурлинский район — 463, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 592, Егорьевский район — 491, Ельцовский район — 129, Завьяловский район — 398, Залесовский район — 393, Заринск — 2223, Заринский район — 301, ЗАТО Сибирский — 173, Змеиногорский район — 929, Зональный район — 429, Калманский район — 773, Камень-на-Оби — 1147, Каменский район — 370, Ключевский район — 468, Косихинский район — 393, Красногорский район — 144, Краснощековский район — 326, Крутихинский район — 395, Кулундинский район — 871, Курьинский район — 414, Кытмановский район — 262, Локтевский район — 1096, Мамонтовский район — 464, Михайловский район — 806, Немецкий национальный район — 441, Новичихинский район — 418, Новоалтайск — 2112, Павловский район — 939, Панкрушихинский район — 171, Первомайский район — 1304, Петропавловский район — 268, Поспелихинский район — 896, Ребрихинский район — 727, Родинский район — 464, Романовский район — 253, Рубцовск — 5400, Рубцовский район — 731, Славгород — 1748, Смоленский район — 314, Советский район — 231, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 256, Суетский район — 83, Табунский район — 414, Тальменский район — 1121, Тогульский район — 339, Топчихинский район — 734, Третьяковский район — 447, Троицкий район — 441, Тюменцевский район — 360, Угловский район — 380, Усть-Калманский район — 514, Усть-Пристанский район — 386, Хабарский район — 259, Целинный район — 359, Чарышский район — 279, Шелаболихинский район — 451, Шипуновский район — 811, Яровое – 757.

Из общего числа заболевших 904 случая – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 49 324 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 78 732 заболевших: 17 524 – у больных внебольничной пневмонией, 52 456 – у заболевших ОРВИ, в 8752 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2 146 622 человека. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 268,64 исследования на каждые 100 тысяч жителей, или 2815 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 2879 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 04.10.2021 прививается 694 365 человек, в том числе: 37 999 человек получили первую прививку; 651 153 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно «Спутник-Лайт»); 5213 человек получили повторную вакцинацию.

Катунь24