Катунь24: 268 заболели, 26 умерли: статистика по COVID-19 в Алтайском крае на 3 октября

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 72 пациента, умерло 26 человек, от COVID-19 – 20.

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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 78 465 человека, в т. ч. 5751 ребенок. Выздоровели 59 671 человек (+ 72). Всего умерли 5 505 человек (+ 26), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 241 человек (+ 6); коронавирусная инфекция – 4 264 человек (+ 20).

По состоянию на 3 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3131 человек.

Кроме этого, 474 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 549, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 238.

Минздравом края развернуто 4038 коек, к кислороду имеют подключение 3179, с ИВЛ – 328. Резервных коек: 4038-3131-474=433.

11 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

255 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 268 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 76, Рубцовск – 22, Бийск – 19, Заринск – 13, Змеиногорский район – 10, Усть-Калманский район – 7, Белокуриха, Бийский, Калманский, Локтевский, Топчихинский районы – по 5 человек, Алейский, Благовещенский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Курьинский, Новичихинский, Третьяковский, Шипуновский районы – по 4, Славгород, Краснощековский, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Угловский, Усть-Пристаньский районы – по 3, Алтайский, Бурлинский, Первомайский, Петропавловский, Романовский, Тогульский, Хабарский, Шелаболихинский районы – по 2, Камень-на-Оби, Баевский, Егорьевский, Ключевской, Красногорский, Крутихинский, Немецкий национальный, Павловский, Смоленский, Советский, Суетский, Табунский, Тальменский, Тюменцевский районы – по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27241, Алейск — 1406, Алейский район — 630, Алтайский район — 386, Баевский район — 215, Белокуриха — 426, Бийск — 6905, Бийский район — 936, Благовещенский район — 904, Бурлинский район — 462, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 586, Егорьевский район — 486, Ельцовский район — 129, Завьяловский район — 398, Залесовский район — 391, г. Заринск — 2207, Заринский район — 301, ЗАТО Сибирский — 173, Змеиногорский район — 929, Зональный район — 427, Калманский район — 767, Камень-на-Оби — 1142, Каменский район — 370, Ключевский район — 464, Косихинский район — 393, Красногорский район — 143, Краснощековский район — 322, Крутихинский район — 395, Кулундинский район — 869, Курьинский район — 412, Кытмановский район — 262, Локтевский район — 1091, Мамонтовский район — 463, Михайловский район — 806, Немецкий национальный район — 438, Новичихинский район — 417, Новоалтайск — 2110, Павловский район — 935, Панкрушихинский район — 170, Первомайский район — 1301, Петропавловский район — 268, Поспелихинский район — 894, Ребрихинский район — 726, Родинский район — 462, Романовский район — 252, Рубцовск — 5384, Рубцовский район — 730, Славгород — 1739, Смоленский район — 314, Советский район — 231, Солонешенский район — 181, Солтонский район — 255, Суетский район — 83, Табунский район — 412, Тальменский район — 1119, Тогульский район — 336, Топчихинский район — 729, Третьяковский район — 443, Троицкий район — 441, Тюменцевский район — 358, Угловский район — 380, Усть-Калманский район — 507, Усть-Пристанский район — 386, Хабарский район — 259, Целинный район — 357, Чарышский район — 275, Шелаболихинский район — 447, Шипуновский район — 807, Яровое – 750.

Из общего числа заболевших 904 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 49164 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 78465 заболевших: 17478 – у больных внебольничной пневмонией, 52241 – у заболевших ОРВИ, в 8746 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2143807 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 265,66 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 5205 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 5365 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 014 573 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 03.10.2021 прививается 693982 человека, в том числе: 38 000 человек получили первую прививку; 650 831 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 5 151 человек человека получили повторную вакцинацию.

Катунь24